Força Tática prende três homens por porte ilegal de arma de fogo em Juína

Policias militares da Força Tática do 8º Comando Regional prenderam três homens, com idades entre 21 e 25 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (7.3), em Juína. As equipes apreenderam um revólver calibre .38 e sete munições. Durante patrulhamento pela região central da cidade, as equipes flagraram um veículo estacionado em fila dupla, considerada infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Saiba mais sobre essa ocorrência e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

