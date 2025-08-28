Força Tática prende três homens por tráfico de drogas e apreende 57 porções de entorpecentes Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional prenderam, nesta quarta-feira (27.8), três homens suspeitos por tráfico...

Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional prenderam, nesta quarta-feira (27.8), três homens suspeitos por tráfico ilícito de drogas e apreenderam 57 porções entre maconha e pasta base de cocaína, no bairro Nova Conquista, em Cuiabá. Parte dos entorpecentes estavam escondidos em uma região de mata. A apreensão gerou um prejuízo de R$ 20 mil contra o crime.

