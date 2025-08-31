Força Tática prende três pessoas com mais de 300 porções de drogas em Várzea Grande Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam dois homens, de 34 e 35 anos, e uma mulher, de 41, por tráfico...

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam dois homens, de 34 e 35 anos, e uma mulher, de 41, por tráfico de drogas, na noite deste sábado (30.8), em Várzea Grande. Com os suspeitos, a PM apreendeu mais de 300 porções de substâncias análogas à cocaína e pasta base de cocaína.

