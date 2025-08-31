Logo R7.com
Força Tática prende três pessoas com mais de 300 porções de drogas em Várzea Grande

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam dois homens, de 34 e 35 anos, e uma mulher, de 41, por tráfico...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam dois homens, de 34 e 35 anos, e uma mulher, de 41, por tráfico de drogas, na noite deste sábado (30.8), em Várzea Grande. Com os suspeitos, a PM apreendeu mais de 300 porções de substâncias análogas à cocaína e pasta base de cocaína.

