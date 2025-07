Força Tática simula ocorrência de ataque em escola militar de Cuiabá

A Força Tática do 1° Comando Regional concluiu, nesta sexta-feira (4.7), o 8° Curso de Prevenção e Enfrentamento ao Agressor Ativo, com uma simulação na Escola Estadual Militar Dom Pedro II Presidente Medici, em Cuiabá. A capacitação teve início na última segunda-feira (30.6), com 28 policiais militares. O curso contou com uma série de ações estratégicas voltadas à atuação em situações de crise envolvendo ambientes escolares.

