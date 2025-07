Força Tática tira de circulação 391 tabletes de maconha em Rondonópolis; drogas apreendidas pesam cerca de 490 kg

Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional apreenderam, nesta terça-feira (22.7), 391 tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 490 quilos, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). Um homem, de 20 anos, foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas. Durante desdobramento da Operação Tolerância Zero de Combate às Facções Criminosas, os policiais militares receberam informações da Polícia Rodoviária Federal de que o condutor de um veículo Citroën C3, vindo do estado de Mato Grosso do Sul, estaria transportando grande quantidade de entorpecentes.

