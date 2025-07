Momento MT |Do R7

Forças de segurança apreendem 510 quilos de cocaína e causam prejuízo de R$ 15 milhões às facções criminosas As forças de segurança de Mato Grosso, com apoio das equipes de Goiás, apreenderam, neste sábado (5.7), uma carga de 510 quilos de...

As forças de segurança de Mato Grosso, com apoio das equipes de Goiás, apreenderam, neste sábado (5.7), uma carga de 510 quilos de substância análoga à cocaína, que estava enterrada próximo de uma pista de voo clandestina, na zona rural do município de General Carneiro (a 455 km de Cuiabá). Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas.

