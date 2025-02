Forças de segurança apreendem 757 tabletes de droga e causam prejuízo de R$ 16,6 milhões às facções criminosas

As forças de segurança de Mato Grosso apreenderam 757 tabletes de pasta base e cloridrato de cocaína que estavam escondidos em um caminhão frigorífico, no Distrito de Caramujo, em Cáceres (a 220 km de Cuiabá), nesta terça-feira (28.1). Somando a apreensão do veículo e do entorpecente, o prejuízo às facções criminosas é de R$ 16,6 milhões.

