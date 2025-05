Forças de segurança apreendem arsenal e causam prejuízo de mais de R$ 118 mil às facções criminosas As forças de segurança do Estado de Mato Grosso apreenderam um arsenal com seis armas e 479 munições, nesta sexta-feira (23.5), em... Momento MT|Do R7 23/05/2025 - 19h37 (Atualizado em 23/05/2025 - 19h37 ) twitter

As forças de segurança do Estado de Mato Grosso apreenderam um arsenal com seis armas e 479 munições, nesta sexta-feira (23.5), em Pontes e Lacerda. A ação resultou em prejuízo de R$ 118 mil às facções criminosas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

