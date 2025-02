Forças de segurança apreenderam 41,2 toneladas de drogas em 2024 ​As apreensões de drogas realizadas pelas forças de segurança aumentaram 57% em 2024, em comparação com o ano anterior, em Mato Grosso... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 13h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 13h07 ) twitter

As apreensões de drogas realizadas pelas forças de segurança aumentaram 57% em 2024, em comparação com o ano anterior, em Mato Grosso. Os dados são do Observatório de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), que foram consolidados nesta semana com base nas apreensões efetuadas pelas Polícias Militar, Civil e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

Para mais detalhes sobre essas apreensões e o impacto no combate ao tráfico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

