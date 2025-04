Forças de segurança de MT apreendem cerca de 500 quilos de cloridrato de cocaína e causam prejuízo de R$ 12,5 milhões às facções As forças de segurança apreenderam, nesta quinta-feira (10.4), cerca de 500 quilos de cloridrato de cocaína em uma aeronave na zona... Momento MT|Do R7 11/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 11/04/2025 - 17h27 ) twitter

As forças de segurança apreenderam, nesta quinta-feira (10.4), cerca de 500 quilos de cloridrato de cocaína em uma aeronave na zona rural do município de Colniza (a 1.050 km de Cuiabá). O prejuízo estimado às facções criminosas é de R$ 12,5 milhões com a apreensão da droga.

