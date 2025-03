Forças de segurança de MT esclareceram assassinato de adolescente grávida em menos de 24 horas, destaca secretário As forças de segurança esclareceram em menos de 24 horas o homicídio que vitimou uma adolescente de 16 anos, grávida de nove meses,... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h27 ) twitter

As forças de segurança esclareceram em menos de 24 horas o homicídio que vitimou uma adolescente de 16 anos, grávida de nove meses, no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá. Uma mulher de 25 anos assumiu a autoria do crime e foi presa em flagrante nesta quinta-feira (13.3). Ela foi autuada por homicídio triplamente qualificado — por motivo torpe, mediante crueldade e com recurso que dificultou a defesa da vítima —, além de ocultação de cadáver e por registrar como próprio um parto alheio.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

