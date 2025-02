Forças de segurança de MT identificam e prendem autor de feminicídio em Confresa

Um trabalho integrado entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de Emival Antunes Barbosa, de 47 anos, autor do feminicídio da esposa Regiane Alves da Silva, de 29 anos, na noite desta quinta-feira (31.1), em Confresa. A vítima foi morta a facadas, após uma discussão com o marido em uma distribuidora de bebidas alcoólicas. Os ferimentos atingiram o pescoço da mulher. Regiane estava com a filha do casal, de 3 anos, no colo no momento em que foi assassinada.

