Forças de segurança de MT impedem a 53ª invasão de terras e prendem seis suspeitos em Alto Garças

As forças de segurança de Mato Grosso impediram uma invasão ilegal de terras e prenderam seis pessoas em uma fazenda, na zona rural de Alto Garças (350 km de Cuiabá), nesta sexta-feira (21.3). Esta foi a 53ª tentativa frustrada de invasão de terras em Mato Grosso dentro do programa Tolerância Zero. A operação foi realizada pela Polícia Militar de Alto Garças, com a Força Tática de Rondonópolis e a Polícia Judiciária Civil, após denúncia do proprietário da fazenda, localizada na região do Rio Arara. Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil cumpre mandados contra traficantes em Guiratinga

