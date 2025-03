Forças de Segurança de MT recapturam quatro fugitivos de presídio de Goiás As forças de Segurança Pública de Mato Grosso, com apoio das equipes de Goiás, recapturaram, nesta quarta-feira (19.3), quatro fugitivos...

As forças de Segurança Pública de Mato Grosso, com apoio das equipes de Goiás, recapturaram, nesta quarta-feira (19.3), quatro fugitivos do Presídio de Mineiros, do Estado vizinho, na zona rural do município de Alto Araguaia (a 422 km de Cuiabá). Um quinto homem foi preso em flagrante suspeito de dar apoio à quadrilha.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: