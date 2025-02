Forças de segurança de MT retiram 6,2 toneladas de entorpecentes de circulação em um mês As forças de segurança de Mato Grosso apreenderam mais de 6,2 toneladas de entorpecentes em janeiro de 2025, um aumento de 206% em... Momento MT|Do R7 11/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 11/02/2025 - 17h27 ) twitter

As forças de segurança de Mato Grosso apreenderam mais de 6,2 toneladas de entorpecentes em janeiro de 2025, um aumento de 206% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram retiradas de circulação duas toneladas de drogas. Os dados são do Observatório de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

Para mais detalhes sobre essas apreensões e o impacto na segurança pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

