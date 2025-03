Forças de Segurança de Nova Mutum prendem suspeitos de roubo durante Operação Tolerância Zero Uma ação integrada das forças de segurança resultou na prisão dos suspeitos envolvidos no roubo ao estabelecimento Edson Joalheiro,...

Uma ação integrada das forças de segurança resultou na prisão dos suspeitos envolvidos no roubo ao estabelecimento Edson Joalheiro, ocorrido na manhã desta quinta-feira. A operação faz parte da Tolerância Zero, iniciativa do Governo do Estado que intensifica o combate à criminalidade em Mato Grosso.

