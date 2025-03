Forças de segurança definem plano integrado para a segurança do Show Safra 2025 Nesta segunda-feira (10), a Secretaria de Segurança Pública e representantes das forças de segurança de Lucas do Rio Verde e da Fundação...

Nesta segunda-feira (10), a Secretaria de Segurança Pública e representantes das forças de segurança de Lucas do Rio Verde e da Fundação Rio Verde se reuniram para definir o planejamento de segurança do Show Safra Mato Grosso 2025, que acontece de 24 a 28 de março. O evento contará com o apoio da da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, incluindo a Força Tática, a Rotam, a Cavalaria e o Ciopaer, além do Corpo de Bombeiros. Também foram discutidas estratégias para garantir a fluidez do trânsito e reforçar o monitoramento do evento por câmeras de segurança.

