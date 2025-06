Momento MT |Do R7

Forças de segurança deflagram operação em Barra do Garças A Polícia Civil, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a Polícia Militar, a Polícia Penal e o Sistema Socioeducativo, por...

A Polícia Civil, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a Polícia Militar, a Polícia Penal e o Sistema Socioeducativo, por meio da força-tarefa coordenada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado de Barra do Garças (Gaeco) deflagraram, na manhã desta terça-feira (24.6), a Operação Palmares, para cumprir oito ordens judiciais contra integrantes de uma facção criminosa que tenta se instalar em Barra do Garças (520 km de Cuiabá).

