Forças de segurança desarticulam quadrilha e apreendem 180 kg de drogas e seis fuzis na fronteira

Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), a Delegacia Especializada de Fronteira (DEFRON), o 6° Comando Regional da Polícia Militar de Mato Grosso (6°CR PMMT) e a Força Tática, resultou, nesta sexta-feira (31/01), na apreensão de grande quantidade de drogas e armas na região do Facão, às margens da BR 070, em Cáceres/MT. Durante a ação, foram encontrados 180 tabletes de entorpecentes, sendo 120 de substância análoga a cloridrato de cocaína e 60 de substância análoga a pasta base de cocaína, além de 06 fuzis 7,62. Os materiais ilícitos estavam em dois veículos que foram interceptados pelas equipes policiais. Cinco pessoas foram presas em flagrante. Os veículos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a DEFRON. A PRF reforça seu compromisso com a segurança nas rodovias federais e a integração com outras instituições para combater o crime e garantir a segurança da sociedade. Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Sorriso divulga lista de aprovados no seletivo e convoca professores

