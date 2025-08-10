Forças de segurança do Piauí realizam duas prisões no litoral Teresina/PI. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Piauí (FICCO/PI) prendeu, na manhã de quinta-feira (7/8), em Barra...

Teresina/PI. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Piauí (FICCO/PI) prendeu, na manhã de quinta-feira (7/8), em Barra Grande, município de Cajueiro da Praia/PI, um indivíduo foragido da Justiça desde abril de 2022, investigado por tráfico de drogas. O preso foi conduzido para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: