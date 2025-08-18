Forças de segurança e salvamento tratam de embriaguez ao volante Embriaguez e volante não combinam. Isso é fato. E para falar mais das implicações negativas que envolvem o álcool e direção nesta segunda...

Embriaguez e volante não combinam. Isso é fato. E para falar mais das implicações negativas que envolvem o álcool e direção nesta segunda-feira, 18 de agosto, um time de palestrantes que integram as forças de segurança e salvamento de Sorriso estará reunido para tratar de “Embriaguez no Trânsito”. O clico de palestras inicia às 19 horas e contará com a participação do delegado da Polícia Civil, Bruno França; do comandante do 5.º Batalhão do Corpo de Bombeiros local, major BM Leandro Cuiabano Kunze; do coordenador da Guarda Municipal de Trânsito (GMT), Márcio Pires e do GMT Valdir Cordeiro, responsável pelo projeto de extensão da GMT que realiza palestras orientativas com foco no trânsito.

