Forças de segurança prendem quadrilha que assaltou banco em Brasnorte

As forças de segurança de Mato Grosso e de Rondônia prenderam, neste sábado (2.8), a quadrilha responsável pelo assalto a uma agência bancária em Brasnorte, na última quinta-feira (31.7). A quadrilha foi presa em Vilhena, em Rondônia, com apoio das forças de segurança daquele Estado. Foram presas seis pessoas, sendo os quatro criminosos que atuaram diretamente no assalto, e outras duas pessoas, que deram apoio a eles. Atuaram nas prisões cerca de 100 agentes das forças de segurança de Mato Grosso, com equipes do GCCO, da Polícia Civil, do Bope, Ciopaer, Força Tática e outras unidades da PM.

