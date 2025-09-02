Forças de segurança recuperam dois veículos roubados em poucas horas com auxílio do Vigia Mais MT
Duas ocorrências de roubo de veículos foram solucionadas em poucas horas, nesta terça-feira (2.9), com apoio das câmeras de videomonitoramento do programa Vigia Mais MT, em conjunto com a atuação da Polícia Militar e do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas).
Para mais detalhes sobre como a tecnologia ajudou na recuperação dos veículos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
