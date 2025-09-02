Forças de segurança recuperam dois veículos roubados em poucas horas com auxílio do Vigia Mais MT Duas ocorrências de roubo de veículos foram solucionadas em poucas horas, nesta terça-feira (2.9), com apoio das câmeras de videomonitoramento... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 20h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Duas ocorrências de roubo de veículos foram solucionadas em poucas horas, nesta terça-feira (2.9), com apoio das câmeras de videomonitoramento do programa Vigia Mais MT, em conjunto com a atuação da Polícia Militar e do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas).

Para mais detalhes sobre como a tecnologia ajudou na recuperação dos veículos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Programas de Iniciação Científica: prazo de indicação de bolsistas para 2º ciclo vai de 01 a 15/09

Seduc entrega 2 mil livros ao sistema prisional de Mato Grosso para reforçar educação e ressocialização

Corpo de Bombeiros combate 39 incêndios florestais nesta terça-feira (2)