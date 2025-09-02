Logo R7.com
Forças de segurança recuperam dois veículos roubados em poucas horas com auxílio do Vigia Mais MT

Duas ocorrências de roubo de veículos foram solucionadas em poucas horas, nesta terça-feira (2.9), com apoio das câmeras de videomonitoramento...

Momento MT|Do R7

Duas ocorrências de roubo de veículos foram solucionadas em poucas horas, nesta terça-feira (2.9), com apoio das câmeras de videomonitoramento do programa Vigia Mais MT, em conjunto com a atuação da Polícia Militar e do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas).

