Forças de segurança registram aumento de 140% em apreensões de drogas em Mato Grosso no primeiro bimestre de 2025 As forças estaduais de segurança registraram aumento de 140% na quantidade de drogas apreendidas em Mato Grosso no primeiro bimestre... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 11h10 (Atualizado em 13/03/2025 - 11h10 )

As forças estaduais de segurança registraram aumento de 140% na quantidade de drogas apreendidas em Mato Grosso no primeiro bimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme dados do Observatório de Segurança Pública, 9 toneladas de entorpecentes foram apreendidas em operações das polícias Militar, Civil, Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e ações integradas com forças federais, enquanto no mesmo período de 2024 foram retiraram 3,7 toneladas de drogas de circulação.

