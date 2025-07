Forças de Segurança registram redução de 26% em roubos e 9% em furtos em Cuiabá

As Forças de Segurança registraram uma redução de 26% em crimes de roubos e de 9% em ocorrências de furtos, de janeiro a maio deste ano, em comparação com o ano interior, na região central de Cuiabá. Em 2025, foram registrados 349 furtos e 39 roubos, enquanto que, no ano de 2024, foram contabilizados 382 furtos e 53 roubos. Os dados foram disponibilizados, nesta quarta-feira (2.7), pela Superintendência do Observatório de Segurança Pública (SROP).

