Forças Policiais realizam apreensão de carregamento de drogas no Noroeste Paulista São José do Rio Preto/SP. Nesta quarta-feira (19/3), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (FICCO/SP) realizou... Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São José do Rio Preto/SP. Nesta quarta-feira (19/3), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (FICCO/SP) realizou a apreensão de 2.9 kg de maconha, 7.7 kg de pasta base de cocaína e 9 kg cocaína cloridrato, além de um revólver. O carregamento de drogas estava sendo transportando em um veículo que foi abordado na Rodovia SP-310, no município de Mirassol/SP. Na ação, foram presos dois homens em um veículo de passeio preparado para o transporte de entorpecentes. Para mais detalhes sobre essa operação policial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Governo solicita novas alterações no projeto do Orçamento de 2025

Secretário de Obras explana ações na região da Morada da Serra

Prefeitura entrega equipamentos para impulsionar atletismo