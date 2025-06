Formação em Primeiros Socorros capacita assessores pedagógicos da rede municipal

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Campo Novo do Parecis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma importante capacitação voltada aos assessores pedagógicos da rede municipal de ensino. O treinamento, realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), teve como foco a formação em primeiros socorros e aconteceu entre os dias 10 e 12 de junho, no Sindicato Rural.

