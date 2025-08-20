Formação reúne professores da Rede Estadual para fortalecer inclusão de estudantes da educação especial A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) realiza, entre terça-feira (19.8) e quinta-feira (21.8), uma formação voltada a professores...

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) realiza, entre terça-feira (19.8) e quinta-feira (21.8), uma formação voltada a professores de salas de recursos multifuncionais das escolas estaduais dos 13 polos regionais de educação. A capacitação é realizada no Hotel Gran Odara, em Cuiabá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa para a educação inclusiva!

Leia Mais em Momento MT: