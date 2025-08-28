Formulário para mulheres que viajam sozinhas segue aberto até 1º de setembro Após o sucesso do lançamento do guia “Dicas para Atender Bem Turistas Mulheres” durante o Salão do Turismo, o Ministério do Turismo...

Após o sucesso do lançamento do guia “Dicas para Atender Bem Turistas Mulheres” durante o Salão do Turismo, o Ministério do Turismo prepara uma nova publicação voltada diretamente ao público feminino. O material será direcionado especialmente às viajantes solo, com foco em mais segurança, acolhimento e informação. A proposta é oferecer orientações práticas que tornem as experiências de viagem ainda mais positivas.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como participar e contribuir para este importante guia!

Leia Mais em Momento MT: