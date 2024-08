Fortalecimento das Bibliotecas: Um Novo Projeto em Análise

Momento MT |Do R7

Está em análise na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) um projeto de lei que busca o fortalecimento dos bibliotecários e das bibliotecas públicas. O projeto, de autoria do ex-senador Flávio Dino, aguarda o parecer do relator, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.