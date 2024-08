Fortaleza Brilha e Avança na Copa Sul-Americana!

Momento MT |Do R7

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza recebeu o Rosario Central no Castelão, venceu por 3 a 1 (4 a 2 no agregado) e se classificou para as quartas de final.

