Fortaleza e Internacional empatam em jogo polêmico no Castelão

Fortaleza e Internacional ficaram no 0 a 0 neste domingo, no Estádio Castelão, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, marcado por poucas emoções e muita disputa, teve como destaques um gol anulado do Fortaleza e um lance de pênalti não marcado a favor do Internacional, ambos com participação do árbitro de vídeo (VAR).

