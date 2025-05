Momento MT |Do R7

Fortaleza empata com Atlético Bucaramanga e assume liderança provisória na Libertadores Nesta terça-feira, na penúltima rodada do Grupo E da Copa Libertadores, Fortaleza e Atlético Bucaramanga empataram sem gols na Arena...

Nesta terça-feira, na penúltima rodada do Grupo E da Copa Libertadores, Fortaleza e Atlético Bucaramanga empataram sem gols na Arena Castelão. Com o resultado, o Fortaleza alcançou oito pontos, ultrapassando o Racing, que possui sete e um jogo a menos, assumindo assim a liderança provisória do grupo.

