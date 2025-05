Fortaleza perde para o Racing, mas garante vaga nas oitavas da Libertadores

Nesta quinta-feira, o Fortaleza encerrou sua participação na fase de grupos da Copa Libertadores com uma derrota por 1 a 0 para o Racing, no Estádio Presidente Perón, conhecido como El Cilindro. Apesar do revés nos acréscimos do segundo tempo, o Leão do Pici confirmou a segunda colocação do Grupo E e assegurou sua classificação para as oitavas de final da competição continental.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: