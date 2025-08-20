Fortaleza se despede da Libertadores com derrota para o Vélez na Argentina O sonho do Fortaleza na Copa Libertadores de 2024 chegou ao fim nesta terça-feira (19). Jogando no Estádio José Amalfitani, o Leão...

O sonho do Fortaleza na Copa Libertadores de 2024 chegou ao fim nesta terça-feira (19). Jogando no Estádio José Amalfitani, o Leão do Pici foi superado pelo Vélez Sarsfield por 2 a 0 e, com o placar agregado de 2 a 0, foi eliminado da competição nas oitavas de final. Os gols argentinos foram marcados por Maher Carrizo e Tomás Galván, garantindo a vaga dos donos da casa nas quartas de final.

