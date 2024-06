Fortaleza surpreende e goleia o Palmeiras no Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (26.06), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza surpreendeu e venceu o Palmeiras por 3 a 0 na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Os gols do Leão do Pici foram marcados por Lucero, que balançou as redes duas vezes, e Bruno Pacheco.

