Fortaleza surpreende e vence Flamengo no Maracanã

Em uma noite inspirada do Leão do Pici, o Fortaleza espantou a torcida rubro-negra no Maracanã e venceu o Flamengo por 2 a 1 nesta quinta-feira. Com a derrota, o Mengão perde a liderança do Campeonato Brasileiro e estaciona nos 31 pontos, enquanto o Tricolor de Aço respira na competição, alcança os 26 pontos e se aproxima da parte de cima da tabela.

