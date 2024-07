Fortaleza vence Juventude e emplaca terceira vitória consecutiva no Brasileirão

Na noite deste domingo (30.06), o Fortaleza garantiu sua terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro Série A ao derrotar o Juventude por 2 a 1 na Arena Castelão. Os gols do Tricolor foram marcados por Lucero e Yago Pikachu, levando a equipe à 9ª posição na tabela, com 20 pontos.

