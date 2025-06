Fórum do Brics pede fim de protecionismo e ‘tolerância zero’ contra terrorismo O 11º Fórum Parlamentar do Brics defende o fim de medidas protecionistas unilaterais sobre o comércio, política de tolerância zero...

O 11º Fórum Parlamentar do Brics defende o fim de medidas protecionistas unilaterais sobre o comércio, política de tolerância zero contra o terrorismo e responsabilização das empresas que desenvolvem ferramentas de inteligência artificial. Esses estão entre os principais pontos da Declaração Conjunta do encontro, adotada por consenso nesta quinta-feira (5) pelos líderes e representantes dos parlamentos de países-membros do bloco. O fórum, iniciado na terça (3) no Congresso Nacional, se encerra nesta quinta.

Para mais detalhes sobre as conclusões e propostas do Fórum, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: