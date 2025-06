Fórum do BRICS: presidente da Câmara se reúne com delegações da Rússia e de Cuba O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, participou, nesta quinta-feira (5), de reuniões bilaterais com as delegações da Rússia... Momento MT|Do R7 05/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 05/06/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reunião com a Vice-Presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, sra. Ana María Machado. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) Momento MT

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, participou, nesta quinta-feira (5), de reuniões bilaterais com as delegações da Rússia e de Cuba no 11º Fórum Parlamentar do BRICS, encerrado hoje, em Brasília. Ao vice-presidente da Duma Estatal da Rússia, Alexander Zhukov, Motta disse que a diplomacia brasileira tem tido “posição equilibrada” em relação ao conflito com a Ucrânia e buscou informações sobre o papel dos parlamentos dos países do BRICS no assunto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes do evento!

Leia Mais em Momento MT:

Câmara autoriza licença de 127 dias solicitada pela deputada Carla Zambelli

PF, em ação conjunta, realiza operação para cumprimento de mandado de reintegração de posse na Bahia

ALMT inicia Mesa Técnica para enfrentar superendividamento de servidores públicos