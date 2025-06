Fórum do TCE-MT debate desafios e oportunidades para transformação digital na saúde pública Com foco na inovação e na qualificação da gestão pública, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza nos dias 30 de junho... Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 10h36 ) twitter

Com foco na inovação e na qualificação da gestão pública, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza nos dias 30 de junho e 1º de julho, o 1º Fórum de Saúde Digital do estado. Organizado pela Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social (Copspas), o evento reunirá representantes de instituições públicas e especialistas para debater a implementação de soluções tecnológicas no setor.

