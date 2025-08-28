Fórum LIDE Mato Grosso coloca sustentabilidade e desenvolvimento no centro do debate nacional A primeira edição do Fórum Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico – LIDE Mato Grosso reuniu, nesta semana, lideranças políticas...

A primeira edição do Fórum Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico – LIDE Mato Grosso reuniu, nesta semana, lideranças políticas, empresariais e especialistas em meio ambiente para discutir o futuro do crescimento brasileiro sob o tema “Sustentabilidade, crescimento e futuro”. O evento colocou Mato Grosso em evidência como protagonista das discussões sobre o equilíbrio entre produção, preservação e inovação.

