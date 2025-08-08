Fórum Municipal de Cultura está com inscrições abertas para profissionais do setor e população em geral Pensar perspectivas e desenhar planos de ação para as políticas culturais de Rondonópolis. Com essa proposta, a Secretaria Adjunta... Momento MT|Do R7 08/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 17h38 ) twitter

Pensar perspectivas e desenhar planos de ação para as políticas culturais de Rondonópolis. Com essa proposta, a Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude realiza o Fórum Municipal de Cultura, que acontece no Centro Cultural José Sobrinho, de 14 a 16 de agosto, com inscrições a serem realizadas através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenpqZQVomm-155hucd9s1Tcw2LPWkrI6whqupmbXqC8vDJHw/viewform. Como uma arena de diálogo e participação dos profissionais da cultura e dos cidadãos, o evento abre espaço para que todos, tanto a classe artística e produtora de cultura quanto a comunidade, manifestem suas percepções, avaliações e projetos para a cultura da cidade. Não perca a oportunidade de contribuir para a cultura de Rondonópolis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sema está com inscrições abertas para curso de Habilitação da Descentralização da Gestão Ambiental

