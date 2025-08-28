Fórum Regional debateu a atuação feminina no campo Um momento para celebrar as mulheres do campo, destacando suas experiências, dificuldades e conquistas. Esse foi o XII Fórum Regional...

Um momento para celebrar as mulheres do campo, destacando suas experiências, dificuldades e conquistas. Esse foi o XII Fórum Regional Mulheres do Campo em Ação, realizado ontem, 27 de agosto, em Sorriso. Presente no evento, a primeira-dama e gestora da Secretaria da Mulher e da Família (Semfa), Mara Fernandes, destaca que o evento é uma ferramenta essencial na capacitação e fortalecimento da participação feminina no agronegócio, abordando temas de tecnologia e inovação. Para o vice-prefeito, Acácio Ambrosini, o encontro demonstrou “a força que vem do campo, com a história de mulheres que lutam, enfrentam as dificuldades e superam desafios diários”.

