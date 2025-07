Franciny Ehlke curte passeio romântico em Capri com o marido: ‘Falta muito pouco’ Franciny Ehlke, de 26 anos, está curtindo dias especiais ao lado do marido, Tony Maleh, de 36, na charmosa ilha de Capri, na Itália... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Franciny Ehlke, de 26 anos, está curtindo dias especiais ao lado do marido, Tony Maleh, de 36, na charmosa ilha de Capri, na Itália. Em clima de romance, a influenciadora compartilhou registros da viagem em suas redes sociais nesta quarta-feira (30), junto de uma declaração apaixonada: “Minha primeira vez em Capri 😍🤩🇮🇹 ao lado do meu eterno marido, falta muito pouco pra gente oficializar isso.” Para o passeio, Tony apostou em um visual casual e elegante, usando camisa azul-clara combinada com bermuda branca. Franciny seguiu a mesma paleta e escolheu um conjunto moderno e confortável no tom azul-claro com listras brancas composto por short soltinho, top e uma camisa cropped aberta. Confira: Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: PF faz operação contra abuso sexual infantojuvenil

PF combate abuso sexual infantojuvenil em Uberaba/MG

PF combate fraude no seguro-defeso em Minas Gerais