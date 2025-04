Fred Gahyva apresenta projeto para modernizar o agendamento na saúde pública de Cuiabá

Momento MT |Do R7

Na sessão desta quinta-feira (17), na Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Fred Gahyva apresentou um projeto de lei inovador, com foco na modernização e humanização do atendimento na saúde pública da capital. Intitulado “Agenda Fácil”, o projeto propõe a criação de uma plataforma digital — acessível via aplicativo de celular ou computador — que permitirá aos cidadãos agendar consultas, exames, acompanhar solicitações, verificar e cancelar agendamentos, além de acessar resultados de exames diretamente pela ferramenta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a saúde pública em Cuiabá!

Leia Mais em Momento MT: