Fred Gahyva defende saúde pública e cobra resgate da Santa Casa de Misericórdia

Durante a sessão plenária desta terça-feira (22), o vereador Fred Gahyva (Republicanos) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá para parabenizar o Governo do Estado pela assinatura do termo de cooperação que transfere a gestão do Hospital Central ao Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo — referência internacional em excelência hospitalar. Na mesma ocasião, fez um apelo firme em defesa da Santa Casa de Misericórdia, tradicional instituição cuiabana que ainda carece de uma solução definitiva para sua manutenção.

