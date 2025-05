Fred Gahyva defende união de esforços na luta ambiental durante audiência pública na Câmara de Cuiabá Diego Nunes – Assessoria do Vereador Fred Gahyva O vereador Fred Gahyva (Republicanos) participou na manhã desta quarta-feira (14)... Momento MT|Do R7 14/05/2025 - 22h03 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Diego Nunes – Assessoria do Vereador Fred Gahyva



O vereador Fred Gahyva (Republicanos) participou na manhã desta quarta-feira (14) da audiência pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Cuiabá. Com foco na sustentabilidade, o encontro debateu a preservação do meio ambiente, o combate às queimadas urbanas e a proteção do Rio Cuiabá. A proposta é integrar o poder público, organizações religiosas e a sociedade civil na busca por soluções concretas para os desafios ambientais da capital.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a luta ambiental em Cuiabá! Leia Mais em Momento MT: Faccionados são condenados por torturar e matar adolescente em Cáceres

Prefeitura criará programa de incentivo à habitação em Rondonópolis

Morador do Centro fatura prêmio de R$ 15 mil da Nota Cuiabana