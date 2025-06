Fred Gahyva propõe programa “Escola Atenta” para prevenção da violência doméstica nas escolas de Cuiabá Diego Nunes – Assessoria do vereador Fred Gahyva Com foco na proteção das crianças e no fortalecimento da educação cidadã, o vereador...

Momento MT|Do R7 12/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 12/06/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share