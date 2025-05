Free Shop em Cáceres é autorizado pelo governo Cáceres deu mais um passo em direção à consolidação de seu potencial fronteiriço com a proposta de instalação de uma loja franca –... Momento MT|Do R7 13/05/2025 - 21h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 21h07 ) twitter

Cáceres deu mais um passo em direção à consolidação de seu potencial fronteiriço com a proposta de instalação de uma loja franca – o chamado free shop – no município. A reivindicação ganhou força em uma reunião realizada nesta segunda-feira (12), no Palácio Paiaguás, na capital, que reuniu prefeitos da região Oeste, parlamentares, representantes do comércio local, lideranças civis, o vice-governador Otaviano Pivetta (Republicanos) e o governador Mauro Mendes (União.

